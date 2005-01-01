Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию.

Российский лидер выступает не в Георгиевском зале Кремля, как это было в последние годы, а впервые – в Гостином дворе. Это связано с ремонтом Георгиевского зала. В прошлом году послание проходило в здании центрального выставочного зала Манеж.

В этом году обращение главы государства к парламенту будет дважды юбилейным: 24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало этой практике в новейшей истории России, а для самого Путина нынешнее послание станет 15-м, передает ТАСС.

В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года. Однако предполагается, что основные акценты будут сделаны на внутрироссийской проблематике и социальной политике: преодолении бедности, увеличении продолжительности жизни, повышении благосостояния граждан, оценке работы правительства и борьбе с коррупцией, а также на создании условий для экономического развития и международной повестке дня.

По сообщениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин в последние дни и недели вплотную работал над текстом обращения. Над документом также работали в администрации президента, в министерствах и ведомствах. По итогам оглашения послания президент подпишет ряд конкретных поручений.

Напомним, что в прошлом году для оглашения послания был впервые использован мультимедийный формат. Президент рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. В этот раз эксперты сошлись во мнении, что мультимедиа вряд ли займет центральное место в оглашении послания, а если инфографика появится, то, скорее, для демонстрации «мирных целей» и в небольшом объеме.

Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек (сенаторы и депутаты Госдумы, члены правительства и представители администрации президента, генпрокурор, главы Конституционного и Верховного судов, председатели ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, губернаторы, главы основных конфессий и другие). Для освещения мероприятия аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.

Прямую трансляцию послания ведут телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал. Продолжительность мероприятия не регламентирована.

В прошлом году Путин поставил рекорд, выступая с посланием почти два часа, однако в среднем обращения к Федеральному собранию занимают около часа с четвертью.