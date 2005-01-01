Стало известно, где Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе, сообщил глава общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин.

«Это будет в Гостином дворе в этом году», – сказал Калинин, передает РИА «Новости».

Отметим, что в Гостином дворе послание будет проходить впервые. Причиной переноса места оглашения стал ремонт в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где глава государства в последние годы зачитывал послание.

В прошлом году послание проходило в здании центрального выставочного зала Манеж. Благодаря мультимедийным возможностям этой площадки президент представил новейшее вооружение России.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля.