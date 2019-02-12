Путин огласит послание Федеральному собранию не в Кремле

Президент Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 20 февраля не в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не будет в Кремле», – сказал Песков, добавив, что Георгиевский зал, где раньше проходило это мероприятие, находится на ремонте.

На вопрос о том, будет ли Путин использовать в своем выступлении инфографику, как это было в последнем послании, Песков заметил, что это будет зависеть от содержания обращения главы государства, а оно пока окончательно не готово, передает ТАСС.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля. В 2018 году это традиционное мероприятие также проходило не в Кремле, а в здании центрального выставочного зала Манеж. Особенностью этого мероприятия стала красочная инфографика, которая транслировалась во время выступления президента на мультимедийном экране.