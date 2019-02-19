Роскачество похвалило российские вина

Составлен Винный гид России, для которого оценили 320 образцов отечественного вина из крупнейших южных винодельческих регионов.

Общую экспертизу силами ведущих экспертов, сомелье и дегустаторов провели Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз.

«Наша рабочая группа установила повышенные требования, мы установили, что чтобы попасть в Винный гид России и получить нашу максимальную поддержку в продвижении, вино должно получить 78 баллов и больше. Очень важно, что 211 вин получили отметку больше, чем 78 баллов, и именно они попали в опубликованный Винный гид России», - прокомментировал он ТАСС. Всего же оценивалось 320 образцов вин стоимостью от 200 до 1000 рублей.

В Роскачестве подчеркнули, что лучший результат показала категория белых полусухих вин, где 10 из 11 вин оказались обладателями высокой оценки. Среди красных сухих таковых 78,7%, в категории белых и розовых вин с разным содержанием сахара 53,85 и 45% оценены высоко. Самыми «проблемными» оказались полусладкие вина – до высокого балла «дотянули» пять образцов из отобранных 18.

Ранее ведомство сообщало, что до ГОСТа «не достает» каждая десятая марка из розовых вин отечественного производства.