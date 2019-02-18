В Кремле рассказали о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

Подготовка российского президента к посланию парламенту находится в заключительной стадии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Послание будет оглашено 20 февраля.

Ранее сообщалось, что оглашение состоится не в Георгиевском зале Кремля, как это было в последние годы, а впервые в Гостином дворе. Это связано с ремонтом Георгиевского зала. В прошлом году послание проходило в здании центрального выставочного зала Манеж.