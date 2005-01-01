В США назвали лимоны предметом роскоши для россиян

Американская журналистка Лиззи Сакс в своей статье в журнале Forbes утверждает, что лимоны считаются в России «престижным продуктом», являясь показателем богатства для россиян.

Ссылаясь на свою беседу с Гарольдом Эдвардсом, представителем крупной калифорнийской компании Limoneira, занимающейся выращиванием цитрусовых, Сакс пишет, что «в России и Юго-Восточной Азии их [лимоны], судя по всему, используют, чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление», передает РИА «Новости».

В ходе разговора Эдвардс, по словам Сакс, заявил, что «россияне потребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем во многих других странах мира».

«Мне стало любопытно, не потому ли это, что они пьют много водки? Или потому, что они – большие любители чая? Почему они едят так много лимонов?», – задалась вопросом журналистка, попросив объяснений у представителя Limoneira.

По словам Сакс, Эдвардс ей разъяснил что «богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни», так как это, по его мнению, является показателем того, что они могут позволить себе их покупать. «Это называется престижным продуктом», – цитирует Эдвардса автор статьи.

Отметим, по данным Росстата, в январе цены на лимоны в России снизились на 0,4%.