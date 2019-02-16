Россия нарастила вложения в американские гособлигации

В декабре 2018 года Россия незначительно увеличила объем вложений в американские гособлигации, свидетельствуют данные минфина США.

В декабре 2018 года Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации на 402 млн долларов, в результате по итогам 2018 года вложения России в трежерис оценивались в 13,216 млрд долларов против 12,814 млрд долларов в ноябре 2018 года, передает ТАСС.

Всего вложения иностранных государств в госдолг США к концу 2018 года достигли уровня 6,265 трлн долларов против 6,2 трлн долларов в ноябре 2018 года.

Крупнейшим держателем американских гособлигаций является Китай, которому принадлежат обязательства американского казначейства на сумму 1,124 трлн долларов. На втором месте идет Япония – 1,042 трлн долларов. На третьей позиции находится Бразилия – 303 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия прекращает вкладывать в американскую экономику.