В Петербурге провели фестиваль искусства в поддержку дома престарелых

В Петербурге состоялся фестиваль неформального искусства в поддержку дома престарелых, организатором стал полуфиналист конкурса «Лидеры России» из Москвы Ярослав Соломатин.

Соломатин для выполнения задания «Сердце лидера» задействовал социальный проект, над которым трудился еще до конкурса, сообщается на сайте «Лидеров России».

Арт-фестиваль «Старая школа» Ярослав провел вместе с Союзом неформальных художников NeFormArt, который он сам же создал в 2016 году вместе со своим другом.

Идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание к проблеме одиночества и неустроенности пожилых людей, проживающих в государственных домах престарелых, и собрать средства для улучшения условий их жизни. А заодно попытаться наладить живое общение между старшим поколением и неформальной творческой молодежью.

«Все те годы, когда мы были юными, наши старики прививали нам особые ценности, без которых не может существовать ни одно общество - помощь другим людям, уважение к пожилым и близким, доброта и забота. Это можно назвать ценностями «старой школы». Мы – молодое, но уже выросшее поколение, хотим делом показать, что эти уроки не прошли даром», – таким было послание фестиваля к участникам.

В программу вошла выставка молодых художников, выступления музыкальных коллективов, поэтические чтения.

Гостей фестиваля пригласили поучаствовать в сборе помощи для Дома ветеранов сцены им. Савиной, где проживают бывшие работники театра.

«Мы просили приносить конкретные вещи: средства гигиены, сладости, чай, цикорий, пледы, настольные игры. По итогам у нас набралось пять больших коробок почти на 80 килограмм. Меня очень порадовало, что все выступающие – художники, музыканты и поэты – так вдохновились идеей, что не только согласились участвовать без какой-либо выгоды для себя, но и помогали на добровольных началах организовывать мероприятие, а также сделали ощутимые взносы, будучи не самыми богатыми людьми. Несмотря на то, что мы не планировали объявлять денежный сбор, некоторые все равно хотели пожертвовать деньги. Набравшуюся небольшую сумму мы передали бабушкам на карманные расходы», – рассказал Ярослав.

Прежде чем затеять сбор, Ярослав связался с администрацией Дома ветеранов сцены, чтобы выяснить реальные потребности заведения. «Получилось очень подробно обсудить их нужды, вплоть до размеров наматрасников и типов подгузников, благодаря чему мы можем быть уверены, что собранные вещи окажутся действительно полезными и удобными, а не будут пылиться на складах. Вообще у нас сложились доверительные отношения, так что я надеюсь, что это не последнее наше сотрудничество», – заключил он.