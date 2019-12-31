В Кремле назвали спекуляциями сообщения о переносе послания президента Федсобранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спекуляциями сообщения о якобы изначально назначенной дате послания главы государства Федеральному собранию на март.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, согласно которым послание президента должно было состояться в марте, но было перенесено на 15 января, в связи с чем в администрации президента сотрудники вынуждены были отменить отпуска.

«Спекуляции», – заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе Песков сообщил, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, и отметил, что «предметная работа над содержанием только начинается».