Соглашение с Газпромом обеспечило руководству «Нафтогаза» премию в 25 млн долларов

Выплата Газпромом 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража позволит главе правления и коммерческому директору «Нафтогаза» Андрею Коболеву и Юрию Витренко получить крупные премии.

Премия в 20,7 млн долларов с учетом налогов досталась компании после решения Стокгольмского арбитража. Тогда Коболев получил 7,9 млн долларов, а Витренко - 6 млн долларов, которые они отправили родственникам в США и Лихтенштейн, пишут «Страна.ua» и «Зеркало недели».

Однако «при условии успешного взыскания» с Газпрома 2,9 млрд долларов руководству компании обещали еще около 25,6 млн долларов. Причем деньги получат «преимущественно Коболев и Витренко».

Напомним, Россия и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.