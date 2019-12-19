Определены сроки спуска на воду новейшего тральщика «Яков Баляев»

Пятый новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев», строительство которого ведется на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, спустят на воду в начале 2020 года, сообщили в пресс-службе ВМФ.

«На корабле завершены работы по формированию корпуса и насыщению их системами и механизмами. В начале 2020 года корабль будет спущен на воду и ошвартован у достроечной набережной завода», – передает ТАСС сообщение ВМФ.

Там добавили, что судостроителям предстоит выполнить установку надстройки корабля, осуществить монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования. После этого заводская сдаточная команда приступит к выполнению программы швартовных испытаний.

Согласно планам командования ВМФ России, корабли противоминной обороны нового поколения значительно повысят эффективность минно-тральных сил военных флотов.

«Планируется построить несколько десятков кораблей проекта 12700. По своим характеристикам они не имеют аналогов в мире», – заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Напомним, в декабре 2017 года корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ «Яков Баляев» заложили на Средне-Невском судостроительном заводе.

25 апреля 2018 года второй серийный стеклопластиковый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» был торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2019 года в ОСК сообщили, что новейший российский тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов» отправился на заводские ходовые испытания.

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