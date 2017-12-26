В Петербурге заложили новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев»

Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ «Яков Баляев» заложили на Средне-Невском судостроительном заводе.

«У нас радостное событие: мы закладываем корабль из серии 12700 «Яков Баляев». Яков Баляев – тихоокеанец, матрос, герой Советского Союза. Мы чтим память героев Великой Отечественной войны, и поэтому называем корабли в их честь», – передает РИА «Новости» слова гендиректора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохоа на церемонии закладки.

Он отметил, что перед заводом стоят большие задачи по внедрению самых современных методов и технологий в судостроение.



«Для нас, военных моряков, особая честь служить на таких кораблях, которые построены в соответствии с мировыми тенденциями кораблестроения», – заявил заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ Михаил Краснопеев.

«Яков Баляев» – пятый по счету корабль и третий корабль серии, который в этом году заложен на стапелях завода. Головной корабль этого проекта «Александр Обухов» уже выполняет задачи в составе ВМФ, «Георгий Курбатов», «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов» находятся на разных этапах строительства.

Напомним, в декабре 2016 года головной корабль противоминной обороны нового поколения «Александр Обухов» передали ВМФ России.