Российский велогонщик Закарин задумался о смене гражданства

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду ССС, заявил, что готов ехать на Олимпиаду в Токио под любым флагом и подумывает о смене гражданства, сообщили СМИ.

«Я хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят и если я смогу выступать под нейтральным флагом, то это очень важно для меня», – передает cyclingnews.com слова Закарина.

Он рассказал также, что подумывает о смене гражданство на кипрское (по данным портала, Закарин проживает там последние шесть лет) в будущем, но вряд ли успеет сделать это до игр в Токио.

«Это возможно, но я не уверен, мне нужно подумать об этом», – сказал велогонщик.

Закарин добавил также, что в прошлом уже стал жертвой политических игр.

«Мы не должны смешивать политические игры с Олимпийскими играми. Я был в некотором роде жертвой этого», – сказал Закарин.

В августе 2016 года Спортивный арбитражный суд (КАС) по итогам рассмотрения дела российских гребцов Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова отменил правило Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что те, кто когда-либо имел допинговые нарушение, не смогут принять участие в Играх-2016. Под этот критерий подошли пловцы Михаил Довгалюк, Наталья Ловцова, Анастасия Крапивина, борец Виктор Лебедев, гребцы Подшивалов и Карабельщикова, а также велогонщики Ильнур Закарин, Ольга Забелинская и Сергей Шилов.

Закарин тогда просто физически не успел приехать в Рио.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

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