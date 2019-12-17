Российский велогонщик Закарин задумался о смене гражданства

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17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:12  |  vz.ru
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полумиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Зеленский возвращает Украине советскую власть

Зеленский сможет не только контролировать регионы, но и создавать или упразднять ихФото: Zuma/ТАСС
Украина придумала новую хитрость – новый закон Зеленского о децентрализации. Он позволит Киеву и отчитаться о выполнении Минских соглашений, и сохранить президенту лицо перед выступающими против наделения Донбасса особым статусом. Ведь его получат все регионы Украины. Правда, если сохранятся – новый закон позволяет Зеленскому менять административное устройство Украины на свое усмотрение. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В Европе за симпатии к евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...

Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
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Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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          Нужны ли России авианосцы?
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              Нужны ли России авианосцы?

              Российский велогонщик Закарин задумался о смене гражданства

              17 декабря 2019, 08:12

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду ССС, заявил, что готов ехать на Олимпиаду в Токио под любым флагом и подумывает о смене гражданства, сообщили СМИ.

              «Я хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят и если я смогу выступать под нейтральным флагом, то это очень важно для меня», – передает cyclingnews.com слова Закарина.

              Он рассказал также, что подумывает о смене гражданство на кипрское (по данным портала, Закарин проживает там последние шесть лет) в будущем, но вряд ли успеет сделать это до игр в Токио.

              «Это возможно, но я не уверен, мне нужно подумать об этом», – сказал велогонщик.

              Закарин добавил также, что в прошлом уже стал жертвой политических игр.

              «Мы не должны смешивать политические игры с Олимпийскими играми. Я был в некотором роде жертвой этого», – сказал Закарин.

              В августе 2016 года Спортивный арбитражный суд (КАС) по итогам рассмотрения дела российских гребцов Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова отменил правило Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что те, кто когда-либо имел допинговые нарушение, не смогут принять участие в Играх-2016. Под этот критерий подошли пловцы Михаил Довгалюк, Наталья Ловцова, Анастасия Крапивина, борец Виктор Лебедев, гребцы Подшивалов и Карабельщикова, а также велогонщики Ильнур Закарин, Ольга Забелинская и Сергей Шилов.

              Закарин тогда просто физически не успел приехать в Рио.

              Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

              Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

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