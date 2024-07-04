Если даже представить, что углекислый газ перестанет поступать в атмосферу уже завтра, то накопленная от человеческой деятельности часть парниковых газов уменьшится вдвое только через 30 лет (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

В Гидрометцентре указывают: главная причина потепления климата – это деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу. Поэтому температура на планете будет повышаться до конца века при любых сценариях (фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС)

Когда на улице жара за тридцать, велик соблазн освежиться напитком со льдом, но этого лучше не делать. Разница в температуре между внешней средой и потребляемой жидкостью должна быть не более пятнадцати градусов (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

Виной всему большой малооблачный циклон, который прочно утвердился на европейской территории России и плавно смещается в сторону Байкала, неся жару на Урал (фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС)

Как отмечают специалисты, в зоне экстремального перегрева оказались две трети территории Европейской России. Зной накрыл огромную территорию от Приазовья до отрогов Северного Урала, даже в Сыктывкаре термометр показал +33 (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

В целом в России за последние дни зафиксировали 38 температурных рекордов. По данным центра «Фобос», температурные рекорды были установлены в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле, Тамбове, Пензе, Херсоне, Воронеже, Донецке, Луганске и в других городах (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Первые дни июля стали самым жаркими в Москве за последние 134 года. В четверг температура местами поднималась до +34. В Госдуме даже предложили внести изменение в Трудовой кодекс, чтобы работодатели не наказывали работников за опоздание из-за жары (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

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