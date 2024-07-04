ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Жара в России побила 38 температурных рекордов
Первые дни июля стали самым жаркими в Москве за последние 134 года. В четверг температура местами поднималась до +34. В Госдуме даже предложили внести изменение в Трудовой кодекс, чтобы работодатели не наказывали работников за опоздание из-за жары (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
«Ночью 24,5 градуса – минимальные значения, перед восходом солнца. «Египетские ночи» – такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально», – рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
В целом в России за последние дни зафиксировали 38 температурных рекордов. По данным центра «Фобос», температурные рекорды были установлены в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле, Тамбове, Пензе, Херсоне, Воронеже, Донецке, Луганске и в других городах (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)
Как отмечают специалисты, в зоне экстремального перегрева оказались две трети территории Европейской России. Зной накрыл огромную территорию от Приазовья до отрогов Северного Урала, даже в Сыктывкаре термометр показал +33 (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)
Виной всему большой малооблачный циклон, который прочно утвердился на европейской территории России и плавно смещается в сторону Байкала, неся жару на Урал (фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС)
Когда на улице жара за тридцать, велик соблазн освежиться напитком со льдом, но этого лучше не делать. Разница в температуре между внешней средой и потребляемой жидкостью должна быть не более пятнадцати градусов (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)
В Гидрометцентре указывают: главная причина потепления климата – это деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу. Поэтому температура на планете будет повышаться до конца века при любых сценариях (фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС)
Если даже представить, что углекислый газ перестанет поступать в атмосферу уже завтра, то накопленная от человеческой деятельности часть парниковых газов уменьшится вдвое только через 30 лет (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)