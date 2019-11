«Газпром нефть» поможет АНО «Россия – страна возможностей» развивать кадры Стартовал третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» 5 ноября 2019, 13:18 Текст: Алина Назарова

Версия для печати Открытие международного конкурса «Мой первый бизнес» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – состоялось в Москве 5 ноября. В рамках мероприятия организаторы рассказали о нововведениях и изменениях в третьем сезоне конкурса. Одно из главных изменений – обновление конкурсных направлений (треков), наставниками в которых выступают известные блогеры. Теперь школьники смогут представить свои идеи или бизнес-проекты в пяти направлениях: «Образовательное» (наставник Миа Бойка), «Социальное» (наставник Маша Маева), «Инновационное» (наставник Карина Кросс), «Цифровое» (наставник Алексей Столяров) и «Медиа» (наставник Дима Масленников), говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «В этом году мы уделяем особое внимание образовательной составляющей конкурса «Мой первый бизнес». Появилось образовательное направление, а также добавился дополнительный блок по развитию навыков предпринимательства. Возросло и число самих заданий в онлайн-этапе. Вместо четырех их стало 12, так как появился дополнительный блок «Навыки предпринимательства», а в нем – еще восемь заданий. Вместе с тем, основной блок заданий тоже изменился – возросла его сложность. Теперь чтобы успешно с ним справиться и получить заслуженный приз, ребятам необходимо подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение», – сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он также отметил, что в этом году участники смогут представить свои проектные инициативы в инновационном и цифровом направлениях, а также в социальном предпринимательстве. Изменения произошли и в офлайн-этапе конкурса. Увеличилось количество очных мероприятий, в число которых входят бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России. «За два года реализации конкурса мы убедились в том, что для наиболее эффективной работы над проектами ребятам нужны наставники, с которыми они будут встречаться, как минимум, раз в неделю. В прошлом году факультет бизнеса «Капитаны» запустил образовательный курс в московских школах, где студенты выступили наставниками для молодых ребят. После окончания курса мы получили положительную обратную связь, поэтому в этом году было принято решение включить четырехмесячный бизнес-курс Start Up в число очных мероприятий конкурса», – отметил президент Faberlic, основатель благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Алексей Нечаев. По словам генерального директора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова, существует ошибочное что бизнес – «это не про школьников». «Конкурс, который стартует сегодня уже третий раз, говорит о том, что это совершенно не так. Школьники могут создавать свой бизнес в самых разных отраслях, областях и вполне успешно это делают», – добавил он. Лучшие участники конкурса получат возможность пройти четырехмесячный бизнес-курс Start Up, заработать дополнительные баллы для поступления в вузы, продолжить взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации собственных проектов, выиграть грант от партнера конкурса – «Фонда содействия инновациям», принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на масштабном фестивале CapFest, а также выиграть ценные призы (iPhone, MacBook, XboxOneX и др.). Международный конкурс «Мой первый бизнес» – одних из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «Капитаны».

