Украинские пограничники задержали ехавший в Словакию грузовик с почти 400 кг героина

Украинские пограничники обнаружили 374 кг героина в грузовом автомобиле, направлявшемся в Словакию, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.

В ведомстве сообщили, что грузовик направлялся на выезд из страны под управлением украинца через пункт пропуска «Ужгород», передает «Интерфакс».

На грузовике перевозился груз фанеры, «по документам его должны были доставить в Германию».

Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в клееной фанере пакеты с героином.

По данным пресс-центра Службы безопасности Украины, общий вес изъятых наркотиков составляет 374 кг.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 («Покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах») Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.

Напомним, в октябре во Франции задержали украинскую фуру с 650 кг кокаина.