МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы боятся приезжать в их страну из-за ее негативного образа за рубежом.

Глава МИД Швеции отметила, что имидж страны довольно часто связывают с организованной преступностью и бандитизмом. «Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», – сказала Линде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Aftonbladet.

При этом она отметила, что некоторые СМИ освещают только негативные события в Швеции. «Мы должны работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации и показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые на самом деле случаются», – добавила Линде.

Ранее в Стокгольме закрыли для посещения популярную у туристов телебашню Какнес из опасений, что некие иностранные силы могут ее захватить.