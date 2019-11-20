Экологи заявили о проблеме моржей из приморской «китовой тюрьмы»

Коалиция «Свободу косаткам и белухам» обратилась в государственные надзорные органы по поводу моржей, которые находятся в «китовой тюрьме» в Приморье.

Экологи сообщили в Instagram, что члены коалиции «отправили ряд обращений в государственные надзорные органы о незаконности добычи и содержания моржат в бухте Средней».

«Мы также заручились поддержкой Совета по морским млекопитающих, эксперты которого согласились подготовить рекомендации по правильной подготовке и выпуску моржат в среду обитания», – отмечается в записи.

Напомним, в ноябре из «китовой тюрьмы» выпустили последних белух.

Напомним, осенью минувшего года стало известно о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. Было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль решил взять проблему косаток и белух в Приморье под свой контроль. В итоге приняли решение выпустить животных в естественную среду.