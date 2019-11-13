Грета Тунберг нашла интересный способ пересечь Атлантический океан

Шведская эко-активистка Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на 15-метровом катамаране, чтобы попасть из США в Мадрид на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

«Рада сообщить, что, вероятно, доберусь до COP25 в Мадриде. Меня согласились подбросить из Вирджинии на 48-футовом катамаране La Vagabonde», – сообщила Тунберг в Twitter.

Активистка отправится через Атлантику уже утром в среду. На пересечение океана может уйти от двух до четырех недель.

По словам Тунберг, в 2020 году она «попробует побывать в местах, где никогда не была, например в Азии», передает ТАСС.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 12 ноября 2019 г.

Ранее Грета Тунберг обратилась к своим сторонникам с просьбой помочь ей пересечь Атлантический океан.

Проблема с пересечением океана возникла из-за того, что Тунберг принципиально не пользуется воздушным транспортом. В США она прибыла на спортивной яхте.

Накануне стало известно, что Конференция ООН по климату, которая должна была состояться в Чили, пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря. Форум перенесли из-за протестов в Чили.

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