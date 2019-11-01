Дипмиссии Израиля возобновили работу

Диппредставительства Израиля по всему миру возобновили свою работу 1 ноября после забастовки из-за конфликта с министерством финансов, сообщили в посольстве страны в Москве.

«Все вернулось в прежний рабочий режим в соответствии с рабочими часами, начиная с сегодняшнего дня», – передает ТАСС сообщение посольства. Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге также возобновило работу.

Как рассказали в ведомстве, накануне вечером суд Израиля вынес решение заморозить забастовку, 3 декабря будут слушания по этому вопросу.

«По указанию судебной системы Израиля МИД не может продолжать забастовку, и после 3 декабря, в зависимости от того, как будут разворачиваться события, мы будем решать, какие меры предпринимать дальше или не предпринимать», – отметили в посольстве.

Напомним, в среду посольство Израиля в Москве и генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявили о приостановке деятельности с 30 октября в связи с решением министерства финансов страны изменить процедуру финансирования.

Аналогично поступили в дипломатическом представительстве Израиля на Украине.

Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение минфина Израиля взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.

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