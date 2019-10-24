Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

Российские орнитологи запустили акцию по сбору средств «Закинь орлу на мобилку!» после того, как степная орлица по кличке Мин, у которой установлен датчик слежения, улетела в Иран, откуда ученым начали приходить сотни дорогостоящих SMS-сообщения с ее координатами.

В проекте участвуют 13 орлов у которых прикреплены датчики слежения. Как только птица оказывается в зоне действия сети, орнитологам поступают сведения о ее перемещении. Восемь из них побывали на зимовке в прошлом году в Пакистане, Индии, Туркмении, Таджикистане, Саудовской Аравии и других странах, рассказала «Рен ТВ» Орнитолог Елена Шнайдер.

На лето птицы вернулись в Казахстан, однако в местах их пребывания отсутствовала связь, и данные ученые не получали. Орнитологи рассчитывали получить сведения о перемещении орлов осенью, когда птицы появятся в зоне действия сети в Казахстане.

Однако орлица Мин летела над территорией Казахстана и исследователи ожидали, что скоро она прилетит в Россию. Затем от птицы стали приходить сообщения по 49 рублей, тогда как стандартный тариф составляет от 2 до 15 рублей.

«В общем несколько орлов проскочили Казахстан, так и не отправив нам все свои SMS, накопленные за лето... Несколько сотен...», – сказала Шнайдер.

Таким образом, бюджет организации закончился, поэтому орнитологи предлагают всем желающим «пополнить счет» орлам, средства будут распределены между всеми птицами, а приславший деньги человек получит возможность следить за орлами вместе с учеными.

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