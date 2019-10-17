Пассажиры метро разогнали мешавших движению поезда эко-активистов в Лондоне

Пассажиры лондонского метро разогнали участников экодвижения Extinction Rebellion, препятствовавших движению поездов лондонской подземки.

Утром в четверг двое активистов забрались на крышу вагона метро на станции Canning Town на востоке Лондона, развернули плакат и начали выкрикивать лозунги, передает РИА «Новости».

Сотни пассажиров начали возмущаться тем, что не могут отправиться на работу и просили демонстрантов не мешать отправлению поезда. После этого активистам начали угрожать, кидать в них едой, а затем поймали, стащили на платформу, скрутили и передали полиции.

В полиции подтвердили, что «за воспрепятствование движению транспорта» задержаны четыре человека на станциях Canning Town и Stratford. Еще четверо были выведены со станции легкого метро Shadwell после того, как утром пытались приклеить себя суперклеем к дверям вагона.

«Эти незаконные акции крайне опасны и ведут к неприемлемым для добирающихся на работу лондонцев перебоям в работе общественного транспорта. Несправедливо доставлять еще больше хлопот нашим полицейским, и без того предельно загруженным работой. Я призываю демонстрантов протестовать мирно и в границах закона», – говорится в распространенном утром заявлении мэра Лондона Садика Хана.

Профсоюз работников транспорта призвал отказаться от акций протеста в метро.

«Мы призываем Extinction Rebellion прекратить протесты в метро, эти акции создают опасность и влекут насилие», – говорится в заявлении профсоюза.

Экологические активисты проводят акции по всему миру, блокируя движение в крупнейших городах, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Напомним, в воскресенье за участие в сидячей забастовке эко-активистов на Трафальгарской площади в Лондоне задержана 63-летняя дочь короля Бельгии Леопольда Эсмеральда.