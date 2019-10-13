В Лондоне задержана бельгийская принцесса

За участие в сидячей забастовке эко-активистов на Трафальгарской площади в Лондоне задержана 63-летняя дочь короля Бельгии Леопольда Эсмеральда, сообщает The Telegraph.

Ее отвели в полицейский фургон, где удерживали с другими протестующими пять часов. Принцессу отпустили без предъявления обвинений, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Экологические активисты проводят акции по всему миру, блокируя движение в крупнейших городах, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.