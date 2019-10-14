Движение поездов московского метро восстановлено

Движение поездов на участке Сокольнической линии от станции «Коммунарка» до «Юго-Западной» восстановлено, сообщили в столичном метрополитене.

«Движение на Сокольнической линии восстановлено. Потребуется время, чтобы войти в график», – передает ТАСС сообщение столичной подземки.

Там добавили, что причиной приостановки движения стала неисправность следовавшего без пассажиров поезда.

Напомним, утром в понедельник в пресс-службе столичной подземки сообщили, что станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» временно закрыты на вход.