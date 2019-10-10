Путин назначил новых глав управлений информобеспечения и госслужбы

Российский лидер Владимир Путин назначил руководителем управления президента по вопросам госслужбы и кадров Максима Травникова.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

На прежнюю должность Травникова назначили Татьяну Локаткину. Она заняла должность начальника управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан.

Кроме того, Путин назначил Антона Федорова начальником управления информационного и документационного обеспечения президента России.

Ранее президент России уволил Сергея Глазьева с должности советника президента.