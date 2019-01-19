В МАИ предложили схему гиперзвукового двигателя на воде

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде, концепция строения которого приводится в тезисах доклада сотрудников ахтубинского филиала «Взлет».

В докладе, тезисы которого опубликованы на сайте Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана, где 29 января – 1 февраля пройдут Академические чтения по космонавтике, описывается такое явление для воздушно-реактивных двигателей, как гиперфорсаж, получаемое на сверх- и гиперзвуковых скоростях полета за счет подачи воды на вход в двигатель. Причем в публикации отмечается, что вода не только повышает характеристики мотора, но и защищает от перегрева, передает ТАСС.

«Гиперфорсированные ПВРД (прямоточные воздушно- реактивные двигатели) позволяют развивать скорости полета до чисел М = 8. <...> Предельная скорость полета определяется запасом воды на борту летательного аппарата», – говорится в докладе.

Перспективные двигатели предлагается использовать в рамках авиационной ракетно- космической системы.

Предполагается, что самолет-разгонщик с водой на борту сможет поднимать ракету космического назначения примерно до высоты в 40 километров и разгонять ее до 7 скоростей звука, что позволит не использовать на ракете первую ступень и повысить мощность второй для увеличения полезной нагрузки.

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