Трамп порадовался планам Керри баллотироваться в президенты США

Глава американского государства Дональд Трамп отреагировал на заявление бывшего госсекретаря США Джона Керри об участии в президентских выборах 2020 года.

По словам Трампа, ему пока везет с соперниками на предстоящих выборах – они «смотрятся очень хорошо».

«Для меня!» – добавил Трамп в Twitter.

Трамп назвал Керри «отцом сделки с Ираном».