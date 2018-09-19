Россия упрекнула США в попытке создать атмосферу ужаса вокруг КНДР

Одной из целей обвинений США в невыполнении Россией резолюций Совета безопасности ООН является создание «атмосферы ужаса» вокруг КНДР, считает посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Я вижу две причины этих обвинений. Первая – создать вокруг Северной Кореи атмосферу ужаса. Запугать всех, и в том числе российские компании, с тем, чтобы они отказывались от сотрудничества с КНДР даже по тем направлениям, которые резолюциями не запрещены. Это первая цель, по-моему», – цитирует Мацегору РИА «Новости».

Вторая цель, по его мнению, – фронтальное давление на Россию «по всем вопросам без исключения».

Кроме того, заметил Мацегора, обвинения США безосновательны, основаны на домыслах и предположениях.

«Россия скрупулезно, очень ответственно и последовательно выполняет требования резолюций Совета безопасности ООН. Именно поэтому с начала текущего года по настоящий момент объем двусторонней торговли с КНДР сократился более чем на 70%. Из России выехало почти 20 тыс. корейских рабочих. И они продолжают уезжать. То есть до конца года, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН, мы не только «выполним», но и «перевыполним» требования, чтобы число работающих у нас граждан КНДР сократилось вдвое», – пояснил он.

Россия выполняет требования, несмотря на то, что это приводит к серьезным проблемам для российских компаний. Например, из-за отъезда корейских рабочих строительство нескольких крупных объектов на Дальнем Востоке приостановлено.

Также дипломат сообщил, что России нет смысла использовать свой тоннаж для доставки в КНДР нероссийского топлива. По его словам, большая часть используемого КНДР топлива не производится на российских заводах.

«Это завозят откуда-то из других мест. Наше высококачественное топливо поставляется в КНДР, оно идет все официальным путем, через российско-корейскую границу железнодорожным транспортом. Зачем использовать российский тоннаж, чтобы продавать топливо третьих стран при том, что у этих третьих стран есть свой тоннаж?» – сказал он.

Посол оценил саммит Северной и Южной Корей «сугубо положительно». По его словам, примирение двух стран будет «способствовать смягчению напряженности, созданию атмосферы взаимного доверия, взаимного учета интересов, а, следовательно, это приведет к разрядке военной напряженности».

Он пожелал, чтобы обе страны «нашли возможность договориться о программах взаимодействия, сотрудничества», главное, чтобы им «никто не мешал».

Он напомнил о недавнем срыве пробного прогона поезда между Северной и Южной Кореями из-за неожиданного запрета командования ООН. Прогон был нужен для проведения инспекции железной дороги на участке от Кэсона до Синыйчжу в рамках договоренности о модернизации и соединении автомобильных и железных дорог двух стран.

В 2007 году такой прогон прошел без проблем. «Но сейчас, когда американская сторона старается давить на Северную Корею по всем направлениям, сдерживать любые планы по взаимодействию с Северной Кореей, в том числе между Северной Кореей и Южной, командованием ООН было запрещено пересечение поездом демилитаризованной зоны», – рассказал он.

Он выразил надежду, что США, как и другие стороны, «будут исходить из того, что межкорейское примирение – это та вещь, которая необходима для всех нас».

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия отвергает обвинения в нарушении санкций против КНДР. В августе постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что Вашингтон обвиняет Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР.

Ранее в среду министры обороны Северной и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ен Му по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере.