Стало известно о намерении Трампа заменить главу Пентагона

Президент Дональд Трамп думает о возможности заменить министра обороны страны Джеймса Мэттиса после ноябрьских выборов, сообщает The New York Times.

Источники The New York Times сообщили, что Трамп «размышляет, не хочет ли он видеть во главе Пентагона кого-то, кто будет оказывать ему более громкую поддержку, чем Мэттис», передает RT.

По данным издания, позиции Трампа и Мэттиса относительного многих вопросов расходятся. Это касается как отношения к военным учениям с Южной Кореей, так и вопроса о запрете службы трансгендеров в войсках США.

Трампу уже комментировал возможную замену Мэттиса, заявляя, что доволен им.

Ранее американский телеканал CNN называл Мэттиса в числе 13 предполагаемых авторов статьи в газете New York Times, где жестко раскритиковали президента США Дональда Трампа.