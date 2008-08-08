Лавров призвал Вашингтон не рассчитывать на долгосрочный успех политики санкций

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Форуме молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в рамках четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ), выразил сомнение в том, что Вашингтон может рассчитывать на долгосрочный успех политики санкций.

Лавров напомнил о мерах Вашингтона в отношении КНДР, Евросоюза, а также о планах санкций против Китая в связи с ситуацией вокруг мусульман-уйгуров, передает ТАСС.

По словам главы МИД России, «США в большинстве случаев в переговоры не очень вступают, они сначала вводят санкции, потом еще санкции, а потом уже переговоры».

Глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что «это стало уже постоянной манерой» Вашингтона, «когда чуть что не так объявляются меры принудительного воздействия».

«Не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех такой политики», – подчеркнул российский министр.

Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Китая под предлогом нарушения Пекином прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

В тот же день США пригрозили санкциями Международному уголовному суду.