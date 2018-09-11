Москве пообещали похолодание до нуля

Гидрометцентр России предупредил о том, что в выходные похолодает, а с понедельника дневная температура опустится до нуля.

17 сентября синоптики обещают от минус 2 до плюс 3 градусов. Со вторника температура понизится еще немного.

Холодный воздух придет из-за скандинавского антициклона, сообщает «Интерфакс».

На этой неделе Гидрометцентр хоть и прогнозирует дожди с порывами ветра, но все же обещает теплую погоду. В среду дневная температура достигнет 21-23 градусов выше нуля.