Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снижался на 3 копейки и составил 69,88 рубля, курс евро опустился на 16 копеек – до 80,64 рубля.

Стоимость нефти с утра росла до 77,52 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».