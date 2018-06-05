Арбитраж встал на сторону ВТБ в споре с крымской компанией украинского олигарха

Московский арбитражный суд по иску ВТБ решил взыскать с украинской компании Ukrainian Chemical Products, управлявшей предприятием «Крымский титан» и входящей в группу украинского олигарха Дмитрия Фирташа, около 46 млн долларов.

Как передает РИА «Новости», истец потребовал погасить задолженность в размере около 39,4 млн долларов основного долга, а также проценты по кредитному договору от 28 апреля 2015 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

В то же время московский арбитраж отклонил встречный иск украинской компании к ВТБ, в котором Ukrainian Chemical Products требовала признать недействительным кредитное соглашение.

Решение вступит в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, в сентябре 2015 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на крупнейшее промышленное предприятие республики – Ukrainian Chemical Products (ранее «Крымский титан») – прекратили поставлять сырье из-за блокады полуострова.

Тогда на предприятии трудилось около 400 тыс. человек. Завод расположен в городе Красноперекопск, недалеко от границы с Украиной.