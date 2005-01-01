Госдеп отреагировал на возможную закупку Турцией Су-57

Курс Анкары на закупку российских высокотехнологичных вооружений, в том числе истребителей Су-57, ставит под угрозу возможное участие Турции в проекте американского истребителя F-35, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

«Что касается F-35… Если они будут двигаться в сторону российских высокотехнологичных вооружений, то это автоматом скажется на их участии в американских военных проектах», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что, если США не поставят Турции истребители-бомбардировщики F-35, Анкара удовлетворит свои потребности в подобных самолетах «в другом месте». СМИ сообщили, что речь идет о возможном решении о приобретении Су-57.

Между тем накануне Чавушоглу заявил, что Турции пришлось договориться с Россией о покупке зенитных ракетных систем С-400, так как западные союзники в этом отказывали, но Анкара готова приобрести подобные системы у США.

Соединенные Штаты считают опасностью покупку Турцией у России систем С-400, так как это якобы может привести к утечке информации об истребителях F-35.