Комитет Госдумы попросил не запрещать рекламу секс-услуг

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить во втором чтении законопроект о запрете на размещение в СМИ объявлений об оказании секс-услуг.

Как передает РИА «Новости», документ вносит изменения в закон о СМИ. В частности, предлагает установить запрет на использование СМИ для размещения объявлений об оказании услуг сексуального характера.

За нарушение запрета предусматриваются административные штрафы от 2,5 до 5 тыс. рублей для граждан в размере, от 5 до 10 тыс. рублей – для должностных лиц, от 10 до 100 тыс. рублей – для юридических лиц.

При обсуждении проекта на заседании комитета его глава Леонид Левин отметил, что инициатива утратила актуальность, а также не может быть принята, так как теперь поправки в КоАП необходимо вносить в Госдуму отдельным законопроектом.

В первом чтении законопроект Госдума приняла в июле 2013 года. Соответствующая депутатская инициатива появилась в связи со скандалом вокруг разоблачительной статья «Политическая проституция сменила пол» в «Московском комсомольце» о женщинах-депутатах, которую парламентарии сочли оскорбительной.

По уверениям авторов законопроекта, он «направлен на недопустимость злоупотреблений свободой массовой информации и предлагает запрет на размещение в СМИ объявлений об оказании сексуальных услуг, в том числе под видом организации досуга, предоставления апартаментов, саун, массажа, обеспечения услуг эскорта».