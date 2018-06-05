Минск отреагировал на запрет белорусского молока в России

Белоруссия считает неадекватными и необоснованными запрет поставок своей молочной продукции на российский рынок, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц.

«Мы наблюдаем такие неадекватные действия со стороны Россельхознадзора относительно предприятий Республики Беларусь. Неаргументированные, необоснованные ничем действия», – цитирует министра ТАСС.

Напомним, 4 июня Россельхознадзор запретил ввоз в Россию молочной продукции белорусский предприятий, в которой обнаружили вредные примеси.