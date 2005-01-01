Помпео рассказал о давлении США на Европу из-за «Северного потока – 2»

Вашингтон активно работает с европейскими государствами и бизнесом, чтобы убедить их отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

США пытаются убедить Европу, что «увеличение энергетической зависимости от России – это непоследовательно», учитывая меры по «противодействию» Москве. По словам Помпео, «Северный поток – 2» является одним из примеров, в отношении которых США «ясно дали понять», что считают «это движением в совершенно противоположном направлении».

США раскритиковали строительство газопровода, которое, по словам главы Госдепа, «дает возможность России осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе», передает РИА «Новости».

Напомним, в Госдепе заявляли, что США рассчитывают «приостановить или переформатировать» строительство газопровода, хотя еще недавно американцы грозились вовсе отменить проект с помощью санкций.

Россия и Германия считают строительство газопровода «Северный поток – 2» коммерческим проектом, в котором нет политики.