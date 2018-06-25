Нобелиаты российского происхождения нашли способ создать «мертвую воду»

Русско-британские нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Новоселов поняли, как воду можно сделать «мертвой» и лишить ее растворяющих свойств.

Физики вместе со своими коллегами по университету экспериментировали с «бутербродами», которые они собирали из очень тонких графитовых пластин и двумерных пленок нитрида бора, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Science.

Графит являлся фундаментом, а сложенные в виде домика пленки образовывали небольшие «комнаты» размером в несколько десятков нанометров. Такой размер позволял отделить от воды очень небольшое ее количество. Ученые наблюдали, насколько хорошо электрическое поле проникает через их «бутерброд» при разном объеме воды.

Результаты показали, что вода резко меняет свои свойства при толщине в два нанометра. Именно при таком количестве вода начинала терять свои растворяющие свойства и становилась «мертвой».

«Мы знали, что свойства тонких прослоек воды будут сильно отличаться от того, как себя ведет «нормальная» жидкость, но не знали, как именно. Нас сильно удивило то, что они действительно отличались, но не в ту сторону, в которую мы ожидали», – сказала коллега Гейма Лаура Фумагалли.

Как отмечают физики, их открытие поможет понять эволюционное развитие и помочь в поиске инопланетной жизни, так как в развитии ДНК и в существовании первых обитателей Земли тонкие пленки воды играли важную роль.