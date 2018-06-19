Монеточка заявила, что чувствовала себя зверушкой на «Кинотавре»

Лиза Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, рассказала, что на кинофестивале «Кинотавр» чувствовала себя экзотической зверушкой, которую привели на показ.

Певица Монеточка рассказала главному редактору русского издания журнала Esquire Сергею Минаеву, как чувствовала себя на «Кинотавре» после того, как ее альбом «Раскраски для взрослых» сделал девушку популярной не только на Урале, но и во всей России.

Она анонсировала материал в своем Instagram:

Лиза отметила, что чувствует себя частью бизнеса, но при этом не стала своей: «Скорее, я эдакая экзотическая зверюшка, которую приводят на показ. Особенно я ощутила это на «Кинотавре»... На «Кинотавре» все были такие лакшеристенькие (гламурные)», – считает Монеточка.

На вопрос об отношении к троллям девушка отметила, что в первые дни после выхода альбома старалась следить за всеми комментариями.

«Но потом поняла, что я бессильна. Они могут написать неправду. Большие и крутые издания могут растиражировать какой-то бред, просто не проверив информацию. Сейчас мне уже все равно. К тому же, для многих я просто шутеечка, мемчик. Они будут писать что-то иронично, а я в ответ – брызгать слюной? Зачем мне это?», – отметила Лиза.

По словам Монеточки, если ее впечатлит видео с какого-нибудь митинга, она не сможет об этом не написать, к тому же политика как явление ей интересно:

«Но я надеюсь, что необязательно заявлять какую-то конкретную позицию. Потому что сейчас я чувствую себя слишком мелкой для этого. Я не готова нести перед своими слушателями такую ответственность», – призналась Минаеву Лиза.