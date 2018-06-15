Глава Пентагона описал отношение США к России и Китаю

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия наиболее близка к США по своей ядерной мощи, а Китай является потенциальным соперником Вашингтона.

«Мы рассматриваем Россию как страну, наиболее близкую к нам в том, что касается ядерного паритета», – сказал Мэттис, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия стремится «заново прочертить границы», а также «применять право вето» в вопросах политики соседних государств. По его мнению, Москва хочет «подорвать единство НАТО».



Мэттис добавил, что Россия стремится принизить «привлекательность западной демократической модели» и «подорвать моральный авторитет Америки». По его словам, действия России нацелены не на то, чтобы бросить Вашингтону «вооруженный вызов», а на то, чтобы «подорвать и скомпрометировать» веру граждан США «в идеалы».



Также выступление Мэттиса касалось Китая, которого он назвал «потенциальным соперником» США. По его словам, КНР «лелеет долгосрочные планы по пересмотру существующего мирового порядка».



Он также прокомментировал встречу президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

«Конечно же, встреча президента Трампа с Ким Чен Ыном доказывает, и я хочу тут воспользоваться цитатой, что «прошлое не должно определять будущее». Однако в условиях, когда возник новый путь к миру с Северной Кореей, мы должны сохранять бдительность в том, что касается попыток в других районах мира обрести ядерное оружие», – сказал глава Пентагона.

Ранее Мэттис заявил о попытках НАТО улучшить отношения с Россией. До этого сообщалось, что Вашингтон надавил на своих европейских союзников, вынуждая их увеличивать число батальонов НАТО, кораблей и самолетов для боевых действий на случай возможного нападения со стороны России.