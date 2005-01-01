Самым волнующим моментом концерта 12 июня назвали исполнение гимна России

«Это была крайне эмоциональная точка в концерте. По-моему, все – и первые, и последние ряды – исполняли гимн России», – сказал газете ВЗГЛЯД хирург Михаил Суханов. Так он прокомментировал праздничный концерт 12 июня, состоявшийся в центре Москвы, в котором он участвовал в качестве зрителя.

«Это была крайне эмоциональная точка в концерте. По-моему, все – и первые, и последние ряды – исполняли гимн России», – сказал газете ВЗГЛЯД хирург Михаил Суханов. Так он прокомментировал праздничный концерт 12 июня, состоявшийся в центре Москвы, в котором он участвовал в качестве зрителя.

Михаил Суханов назвал самым волнующим и радостным моментом во время концерта исполнение гимна практически всеми зрителями. «В целом впечатления отличнейшие, – сказал он. – Масса положительных эмоций, вокруг положительно заряженные люди. Отличные организаторы. Все просто супер, на высшем уровне».

День России для Суханова, по его словам, – это «возможность выразить патриотические нотки». По его мнению, у этого праздника большое будущее. «Мне кажется, в моей профессии патриотические нотки тоже присутствуют», – считает кардиохирург.

Суханов, который живет и работает в Пермском крае, прославился далеко за пределами региона после того, как провел в этом году в Кирове две уникальные операции двум новорожденным девочкам-сестрам. Как пишет портал «Город342», родившиеся в городе Березники сестры весили меньше килограмма каждая. Они родились с врожденными пороками сердца и поначалу не могли дышать. Хирургу пришлось делать разрезы в подмышечной впадине. В итоге все закончилось хорошо – жизни девочек были спасены.

«На концерте вместе со всей толпой на Красной площади я пел гимн России. Для этого я специально выучил слова, я их полностью не знал. Это хорошие слова», – сказал газете ВЗГЛЯД швейцарец Йорг Антон Дусс.

«Впечатлений было много. Много позитивных эмоций получил. У нас тоже есть День рождения Швейцарии. Он несколько по-другому отмечается, но я считаю, что такие праздники нужны. Это объединяющий фактор, это культура народа», – сказал швейцарец. Йорг Антон Дусс, по его словам, переехал в Россию 17 лет назад. Сейчас он живет в городе Таруса, основал там строительную компанию и благотворительный фонд.

Дусс говорит, что ощущает себя в большей степени русским, чем швейцарцем. Здесь у него семья: он женат на русской. По его мнению, бизнес труднее вести в Швейцарии, чем в России – просто потому, что в России выше прибыль.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, большой праздничный концерт, прошедший 12 июня на Красной площади и посвященный Дню России, произвел большое впечатление на большинство его зрителей. По данным полиции, на главной площади столицы собралось порядка 30 тыс. человек. В концерте приняли участие Григорий Лепс, Филипп Киркоров, группа «Чайф», группа «Любэ», Елена Ваенга, Александр Розенбаум и другие исполнители.

В целом же более 7 миллионов россиян приняли участие в праздновании Дня России, которое сопровождалось народными шествиями, выступлениями творческих коллективов, фестивалями, световой иллюминацией и салютами, прошедшими во вторник в 85 регионах нашей страны.

«Общественный порядок и безопасность граждан на праздничных мероприятиях был обеспечен сотрудниками МВД, Росгвардии, представителями народных дружин, работниками частных охранных организаций», – сообщалось на сайте МВД. «Правопорядок во время празднования обеспечен в полном объеме», – добавила представитель МВД Ирина Волк.

Главной темой вечера, конечно же, стал первый домашний чемпионат мира по футболу, который стартует в четверг. Как отмечал ТАСС, ведущие концерта – звезды Первого канала Марина Ким и Дмитрий Борисов – устроили перекличку городов, принимающих главный турнир года: Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Москва, Калининград, Казань, Сочи, Самара, Саранск и Петербург.

«Я думаю, что всю критику нашей команды надо оставить. А сейчас [сборную] надо любить и поддерживать!» – призвал со сцены Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», которая открыла концерт легендарной песней «Аргентина – Ямайка: 5:0».

Торжества завершились салютом на Васильевском спуске под исполнение артистами и зрителями гимна России.