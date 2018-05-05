Американский хоккеист облизал соперника во время матча

Форвард американского хоккейного клуба «Бостон» Брэд Маршан во время матча против команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» облизал нападающего Райана Кэллахана.

Кэллахан ударил за это Маршана по лицу. Инцидент попал на видео.

Это уже не первый подобный инцидент с участием Маршана – ранее он облизал хоккеиста «Торонто» Лео Комарова, за что получил предупреждение от НХЛ, передает РЕН ТВ.