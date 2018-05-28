В Ростовской области достроили участок энергомоста в Крым

На территории Ростовской области завершено строительство высоковольтной линии электропередачи Ростовская – Андреевская – Тамань, которая должна стать частью энергомоста в Крым, ее тестирование завершится до конца мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Линии электропередачи построены, сейчас идет тестовый режим подачи напряжения, 23 мая этот процесс начался и закончится до конца месяца», – цитирует Голубева ТАСС.

Глава региона отметил, что новый объект позволит повысить надежность электроснабжения Ростовской области.

«Известно, что Ростовская область – энергодонор. Но наличие мощностей по производству электроэнергии не всегда говорит о бесперебойном снабжении электроэнергией. Этот проект обеспечит более качественное, стабильное энергоснабжение Ростовской области – как для экономики, так и для жителей в целом, потому что это такая новая страница в развитии Ростовской области, энергетики региона», – сказал Голубев.

До этого стало известно, что высоковольтная линия Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) пройдет по территории Родионово-Несветайского, Мясниковского и Азовского районов Ростовской области, а также Ростова-на-Дону. Также линия будет идти по девяти муниципалитетам Краснодарского края, а один из участков проложат по дну Керченского пролива. Протяженность линии составит 477 километров.

Напомним, в декабре 2017 года власти Крыма заявили, что для ликвидации возможного будущего энергодефицита полуострова необходимо увеличить мощность Камыш-Бурунской и Симферопольской ТЭЦ минимум на 350 МВт.

В ночь на 22 ноября 2015 года из-за действий радикалов Крым вместе с соседними украинскими регионами остался без электричества. В 2015-2016 годах был запущен энергомост Кубань-Крым.