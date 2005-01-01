Американского писателя встретили в Киеве нацистским приветствием

Американского журналиста и писателя Тарика Панжа шокировали украинцы, встретившие его в Киеве криком «Зиг хайль».

Корреспондент New York Times и писатель Тарик Панжа был шокирован тем, как его встретили в Киеве:

«Друзья в Киеве кричат «Зиг хайль» на тех, кто не похож на вас. Это не лучший вариант радушного приема для туристов в вашей стране. Пожалуйста, прекратите», – написал он в Twitter.

В комментариях он уточнил, что встреча прошла на майдане.

«Теперь вы можете понять, почему Крым, Донбасс и другие (менее удачливые) регионы хотели убежать от этого националистического психа», – ответил пользователь Russian Perspektive.

«Мне жаль, что у вас был этот опыт. Позвольте мне извиниться от имени моей нации за несколько сумасшедших и идиотов. Это не то, за что выступает наша страна», – извинился Anton Batura, однако пользователь Юлия Витязева назвала его лицемером, скопировав из аккаунта украинца оскорбляющие фото:

«Ой, как мы заговорили. Перед иностранцем стало стыдно, да? А не перед иностранцами можно, правда? Лицемер!» – написала она.

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