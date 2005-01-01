Берлин отреагировал на ракетные удары по Израилю

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10 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду

Гражданское население Сирии доверяет военной полиции из РФ. И это стало проблемойФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт. Сложилась ситуация, при которой отдельные населенные пункты уже освобождены от боевиков, но под контроль Дамаска не вернулись: российские специалисты препятствуют зачистке местного населения. Эту проблему нужно срочно решать, иначе страну ждет острый кризис. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Искушение Русским миром

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся? Ну что ж, я помогу вам это увидеть. Подробности...
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Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
Обсуждение: 88 комментариев

Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
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             10 мая 2018, 12:30
          Фото: Moritz Vennemann/picture alliance/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Правительство ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил в Сирии по позициям израильской армии и решительно осуждает их, говорится в обнародованном заявлении МИД Германии.

          «Мы с большой тревогой следим за сообщениями о ракетных ударах Ирана, осуществленных минувшей ночью по позициям израильской армии. Эти нападения – серьезная провокация, которую мы решительно осуждаем», – передает ТАСС сообщение немецкого МИДа.

          Кроме того, в ведомстве предостерегли от дальнейшей эскалации напряженности и призвали к политическому урегулированию конфликта в Сирии.

          Израильские военные заявили, что прошлой ночью атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций. 

          Напомним, ранее в четверг официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа.


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