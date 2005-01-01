Берлин отреагировал на ракетные удары по Израилю

Правительство ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил в Сирии по позициям израильской армии и решительно осуждает их, говорится в обнародованном заявлении МИД Германии.

«Мы с большой тревогой следим за сообщениями о ракетных ударах Ирана, осуществленных минувшей ночью по позициям израильской армии. Эти нападения – серьезная провокация, которую мы решительно осуждаем», – передает ТАСС сообщение немецкого МИДа.

Кроме того, в ведомстве предостерегли от дальнейшей эскалации напряженности и призвали к политическому урегулированию конфликта в Сирии.

Израильские военные заявили, что прошлой ночью атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций.

Напомним, ранее в четверг официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа.