Нефть коррекционно дорожает после сильного падения

Мировые цены на нефть во вторник утром растут в рамках коррекции после падения более чем на 3% днем ранее – трейдеры ожидают снижение запасов и добычи в США после данных о росте добычи в России, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 0,1% и составила 67,71 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть WTI росла на 0,06% и составила 63,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».