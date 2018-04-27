Путин рассказал, как произойдет пространственное развитие России

Президент России Владимир Путин рассказал, как будет происходить пространственное развитие страны.

Президент заявил, что такое развитие не означает развитие лишь крупных агломераций в России. Оно будет связано с развитием и транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

1 марта Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному Собранию призвал развернуть программу пространственного развития России.

«Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России. Для этого крайне необходима современная инфраструктура», – заявлял президент.