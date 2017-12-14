Кипр попросил Москву о помощи

Никосия готова возобновить переговоры по кипрскому вопросу и просит Москву оказать содействие в этом, заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис по итогам переговоров с российским коллегой в Москве Сергеем Лавровым.

Христодулидис заявил, что «передал готовность нашей страны, выраженную в том числе президентом (Кипра), к возобновлению переговоров с целью достижения решений на основе соответствующих резолюций ООН», а также «просил господина Лаврова, который является очень хорошим знатоком кипрского вопроса, в контактах, которые у него будут в ближайшее время, оказать содействие в этом направлении», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о процессе переговоров по воссоединению Кипра, который разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции. В результате военных действий под контролем Анкары оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра.

Переговоры неоднократно прерывались и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Никоса Анастасиадиса.

В июле 2017 года переговоры по Кипру закончились провалом – в Кран-Монтане не удалось найти решение проблемы раздела острова, и переговоры были отложены.