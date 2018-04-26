Появились связанные с путешествиями вакансии мечты

Авиакомпания WOW Air открыла две вакансии для людей, которые любят путешествовать по Северной Америке и Европе с местом жительства в Рейкьявике, квартирой и машиной.

Как сообщает издание The Mirror, одним из главных требований станет переезд в столицу Исландии, где располагается штаб-квартира авиакомпании, передает РИА «Новости».

Получившие работу мечты будут жить в квартире в центре города, получат в пользование автомобиль и 9 тыс. 500 евро за лето.

Отбирать претендентов будут на основании их роликов о собственном городе. Ролики принимаются до 14 мая.

Напомним, в августе 2017 года Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) объявило об открытии вакансии офицера планетарной защиты с зарплатой 187 тыс. долларов в год.