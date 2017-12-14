Коалицию США заподозрили в уничтожении броневиков ЧВК «Вагнера»

Бронемашины БРДМ-2, принадлежащие неофициальным формированиям ЧВК «Вагнера» и «Охотники на ИГ*» в Сирии, могли быть уничтожены в ходе февральских обстрелов коалиции во главе с США, сообщают СМИ.

Модернизированные БРДМ-2, принадлежащие ЧВК «Вагнера», были уничтожены в результате обстрела силами США в Сирии, пишет «Вестник Мордовии» со ссылкой на независимых военных экспертов. По их мнению, после февральских событий в Дейр-эз-Зоре БРДМ-2 больше не были замечены в составе колонн российской ЧВК.

Отмечено, что косвенным подтверждением уничтожения БРДМ-2 могут быть появившиеся в Сети в марте кадры с отправкой формирования «Охотники на ИГ*» в Восточную Гуту. Бойцы перемещались на новых КамАЗ-43118, тогда как бронемашин в составе их отрядов замечено не было.

Бронированная разведывательно-дозорная машина – 2 – модернизация БРДМ-1. Серийно производилась с 1963 по 1982 год Горьковским автомобильным заводом, с 1982 по 1989 год –Арзамасским машиностроительным заводом.

В ходе операций, проводившихся на территории Сирии, против террористов неоднократно были задействованы модернизированные БРДМ-2. На эти бронемашины ставили дополнительное бронирование и различное вооружение, в том числе дистанционно управляемые с помощью видеокамер боевые модули с двумя спаренными пушками калибра 23 мм.

Ранее СМИ сообщали, что эти бронемашины состояли на вооружении подразделений «ЧВК «Вагнера» в Сирии, а также действующего вместе с ними формирования «Охотники на ИГ».

В феврале колонна ЧВК Вагнера попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США недавно заявили о «паре сотен» жертв.